Maurizio Gherardini: 'Geçen sezonki EuroLeague şampiyonluğunda gerçek MVP Hall'du'

İtalya Ligi Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski genel menajeri Maurizio Gherardini, özel bir röportajda sarı-lacivertlilerin üç kupayla tamamladığı unutulmaz sezonu değerlendirdi. Tecrübeli basketbol adamı, "Başarı birçok faktörün birleşiminden doğdu. Şans vardı ama aynı zamanda cesaret, doğru kararlar ve güçlü bir atmosfer de vardı." sözleriyle sezonun hikayesini özetledi.Gherardini, sezonun ilk bölümünde yaşanan sıkıntıların ardından takımın nasıl toparlandığını şu sözlerle anlattı:Gherardini, ikinci yarıda kazanılan güvenin Fenerbahçe'yi üç kupaya taşıdığını belirterek," dedi.Final Four performansları arasındaki farkı da değerlendiren Gherardini,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden Devon Hall ve Niccolò Melli'ye de özel bir parantez açan Gherardini," dedi.Deneyimli yönetici, Melli'nin performansının sezonun özeti olduğunu vurguladı:Gherardini, Fenerbahçe'nin tarihi sezonunu anlatırken, sarı-lacivertli organizasyonun sadece yetenek değil, karakter ve yönetim istikrarı sayesinde Avrupa'nın zirvesine çıktığını bir kez daha hatırlattı.