Matthias Seidl: 'Başakşehir'i detaylı analiz ettik'

karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ve kendilerine güvendiklerini söyledi.



Seidl, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçına çıkacakları için heyecanlı olduğunu belirterek, "Heyecanlıyız, çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik, yarın 3 puan için sahada olacağız. Başakşehir'i detaylı analiz ettik. Bu maç için kendimize güveniyoruz. Maçın erken saatte başlaması çok daha iyi. Hocamızın cezalı olması çok fark etmeyecek, oyuncular olarak maça hazırız." şeklinde konuştu.

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında 2 Ekim Çarşamba günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Avusturya ekibi Rapid Wien'in kaptanı Matthias Seidl,Matthias Seidl, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.