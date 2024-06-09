Mata, Harvard'dan mezun oldu

İspanyol futbolcu Juan Mata, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu.
Medya ve Spor Yöneticiliği okuyan Mata, Harvard Üniversitesi'nden diplomasını aldı.
Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki Juan Mata, son olarak Vissel Kobe'de oynamıştı. Mata, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada futbol oynamaya devam edeceğini söylemişti.
Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mata, sarı-kırmızılı forma altında 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Medya ve Spor Yöneticiliği okuyan Mata, Harvard Üniversitesi'nden diplomasını aldı.
Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki Juan Mata, son olarak Vissel Kobe'de oynamıştı. Mata, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada futbol oynamaya devam edeceğini söylemişti.
Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mata, sarı-kırmızılı forma altında 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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