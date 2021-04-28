Sarı kırmızılı formayla ligde 14 maça çıkan Falcao'nun 8 gol ve 2 asisti bulunuyor.

Yaklaşık iki hafta önce antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüzünden ameliyat olan Radamel Falcao için özel maske yapıldı.Kendisini iyi hisseden ve idmanda iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı oyuncu, Konyaspor maçının kadrosuna alınacak. Yıldız oyuncu maçına gidişatına göre süre almayı bekleyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci devre Falcao'ya şans verebileceği ifade edildi.