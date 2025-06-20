Martin Zubimendi transferinde Real Sociedad ve Arsenal arasındaki tüm pürüzler giderildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ve Real Sociedad, resmi imzaları attı.
Zubimendi transferi için Arsenal, Real Sociedad'a yaklaşık olarak 65 milyon euro ödeyecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
İspanyol oyuncu çıktığı 48 maçta 2 gol atarken 2 kere de asist sevinci yaşadı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ve Real Sociedad, resmi imzaları attı.
Zubimendi transferi için Arsenal, Real Sociedad'a yaklaşık olarak 65 milyon euro ödeyecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
İspanyol oyuncu çıktığı 48 maçta 2 gol atarken 2 kere de asist sevinci yaşadı.
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