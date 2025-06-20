20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
1-0DA
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
0-144'
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

Martin Zubimendi Arsenal ile anlaştı

Real Sociedad oyuncusu Martin Zubimendi'nin Arsenal'e transferi için kulüpler anlaşmada bulundu.

calendar 20 Haziran 2025 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 20:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Martin Zubimendi Arsenal ile anlaştı
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Martin Zubimendi transferinde Real Sociedad ve Arsenal arasındaki tüm pürüzler giderildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ve Real Sociedad, resmi imzaları attı.

Zubimendi transferi için Arsenal, Real Sociedad'a yaklaşık olarak 65 milyon euro ödeyecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

İspanyol oyuncu çıktığı 48 maçta 2 gol atarken 2 kere de asist sevinci yaşadı.


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