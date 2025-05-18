Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Marsilya, Rennes'i konuk etti.



Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan ve 45+1. dakikada Mason Greenwood ile 38 ve 90+2. dakikalarda Adrien Rabiot kaydetti.



Rennes'in golleri ise 14. dakikada Ismael Kone ve 77. dakikada Andres Gomes'ten geldi.



Öte yandan Marsilya'da Mason Greenwood, 27. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.



Bu sonuçla birlikte ligde son 5 maçın 4'ünü kazanan 1 de beraberlik alan Marsilya, 65 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.



41 puanda kalan Rennes ise 12. sırada konumlandı.







