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Marks: "Durant, Nets ile siftahını yapmaya hazır!"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kevin Durant'in sağlıklı ve Nets ile siftahını yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kevin Durant'in sağlıklı ve Nets ile siftahını yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Durant, kendisini 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmaya zorlayan bir aşil sakatlığından tamamen iyileşmiş durumda.

Marks, New York Post'a KD ile ilgili şunları söyledi:

"Başarılı olmak için bu adamlar kendilerini harika bir pozisyona getiriyorlar. Kevin'in gelişimini ve geçen yıl boyunca rehabilitasyonuna agresif bir şekilde yaklaşmasını izlemek, kesinlikle kayda değer bir şeydi.

Hepimiz biraz sabırsızlanıyoruz ve onunla diğer tüm grubu görmek için çok heyecanlıyız."

Durant ve Kyrie Irving parkelere dönmeye hazırken, Nets'in gelecek sezon şampiyonluk yarışması içinde bulunması bekleniyor.


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