Oklahoma City Thunder baş antrenörü Mark Daigneault, Ulusal Basketbol Antrenörleri Birliği (NBCA) tarafından Yılın Koçu seçildi.



Thunder'ın 2023-24 normal sezonunda 57-25'lik dereceye ulaşmasına yardımcı olarak Batı Konferansı'nda 1. sıraya yükselmesini sağlayan Daigneault, Oklahoma City'de bulunduğu üç senede de takımın galibiyet yüzdesini düzenli olarak artırmıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, oy alan diğer koçların Cleveland Cavaliers'tan JB Bickerstaff, Minnesota Timberwolves'tan Chris Finch, Boston Celtics'ten Joe Mazzulla ve Orlando Magic'ten Jamahl Mosley olduğunu açıkladı.



Daigneault, 2014'ten beri organizasyonun bir parçası olmasına rağmen NBA'e geçmeden önce takımın G League ekibi Blue'nun başantrenörü olarak çalışmış, 2020 yılında ise Thunder'ın başantrenörü olarak işe alınmıştı.





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