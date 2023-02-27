Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Kararını verdi

13 MAÇTA YALNIZ BIRAKTI

Trabzonspor'da sezon sonu yaklaşırken geleceği en çok merak edilen isimlerin başında sözleşmesi haziranda bitecek olan Marek Hamsik geliyor.Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise sakatlıklarla boğuştu.Geçtiğimiz hafta oyuncusuyla konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusudur. Paylaştıkları bende kalsın. Burada, antrenör olur ya da olmaz ama bizim Hamsik ile ilişkimiz sürecek" demişti.Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama arzusunu ileten Slovak yıldızın, menajerine de "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim" dediği öğrenildi.En son 34 gün önce İstanbulspor mücadelesinde süre alan Hamsik, bu sezon sakatlığından ve teknik tercih sebebiyle 13 maçta forma giyemedi. Oynadığı 22 karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.