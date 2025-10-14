14 Ekim
Estonya-Moldova
1-0DA
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
2-045'
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!

Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, Virgil van Dijk'ın çok iyi bir futbolcu olduğunu ancak liderlik özelliklerinden yoksun olduğunu söyledi.


Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, vatandaşı Virgil van Dijk ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Marco Van Basten, Van Dijk'ın liderlik özelliklerinden yoksun olduğunu söyledi.

Basten, "Van Dijk, iyi bir lider olmalı, örnek ve itici güç olmalı. Onda bunlar eksik. Karakterini yumuşak buluyorum. Harika bir oyuncu, belki de dünyanın en iyi savunma oyuncusu ama takımı sürükleyen türden bir lider değil. Umarım Arne Slot, ona bir şeyler öğretebilir." dedi.

Liverpool forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 34 yaşındaki Virgil van Dijk, 1 kez gol sevinci yaşadı.

