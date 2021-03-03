Marcao: "Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor"

Galatasaraylı Marcao, Ankaragücü maçı sonrasında flaş açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marcao: 'Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor'
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03 Mart 2021 21:34
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Marcao, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Maç istediğim gibi gitmedi, çok fazla söylenecek bir şey yok. Yapacağımız tek şey dinlenmek ve sıradaki maça odaklanmak. Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garibe giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.



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