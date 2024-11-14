Manuel Ugarte: 'PSG her zaman kazanan bir takım'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Manuel Ugarte, PSG hakkında açıklamalarda bulundu.



Uruguaylı yıldız, "PSG dünya çapında yıldızlarıyla tanınan büyük bir takım. Orada çok eğlendim ve çok şey öğrendim. PSG her zaman kazanan bir takım." dedi.



Manchester United, geçtiğimiz transfer döneminde Ugarte için Fransız ekip PSG'ye 50 Milyon Euro ödemişti.