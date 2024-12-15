MANU, Ederson'u istiyor

Atalanta ile başarılı bir grafik çizen Ederson'un talipleri artıyor.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Manchester United, Atalanta forması giyen Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.



OCAKTA TEKLİF YAPACAK



Orta sahaya takviye yapmak isteyen İngiliz devinin, oyuncu için kış transfer döneminde teklif yapacağı belirtildi.



25 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



Bu sezon Atalanta'da 22 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



