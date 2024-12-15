MANU, Ederson'u istiyor

Manchester United, Atalanta forması giyen Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU, Ederson'u istiyor
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15 Aralık 2024 18:10
Atalanta ile başarılı bir grafik çizen Ederson'un talipleri artıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Manchester United, Atalanta forması giyen Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.

OCAKTA TEKLİF YAPACAK

Orta sahaya takviye yapmak isteyen İngiliz devinin, oyuncu için kış transfer döneminde teklif yapacağı belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Bu sezon Atalanta'da 22 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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