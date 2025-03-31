Manisa FK'nin kozu kendi sahası olacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, üst üst kendi sahasında oynayacağı karşılaşmaları kazanmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'nin kozu kendi sahası olacak
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31 Mart 2025 16:55
1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 kaybedip 37 puanla düşme hattında kalan Manisa FK, evinde üst üste oynayacağı Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif maçlarına odaklandı.

Teknik direktör Taner Taşkın, özellikle sahalarında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Kümede kalmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Taşkın, "Üst üste iki maçımızı taraftarımızın desteğini alarak oynayacağız. Bu avantajımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu periyottan çıkaracağımız galibiyetler bizi önemli ölçüde rahatlatacak. Evimizde 6 puan duruyor, bunu rakiplerimize veremeyiz" diye konuştu.
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