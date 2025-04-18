Manisa FK, Ankaragücü'nü küme düşme potasına itti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Ankaragücü'nü küme düşme potasına itti
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18 Nisan 2025 22:06
Son güncelleme 18 Nisan 2025 22:56
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK, Ankaragücü 2-1 mağlup etti.

Manisa FK'nin golleri 28. dakikada Georgi Minchev ve 45. dakikada Bartu Göçmen'den gelirken Ankaragücü'nün 54. dakikada Owusu Kwabena ile bulduğu gol, puan için yeterli olmadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 41'e yükselterek Ankaragücü'nü küme düşme potasına soktu.

Ankaragücü ise Manisa FK'nın arkasında kalarak 39 puanla küme düşme potasında haftayı noktaladı. 

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes Biroğlu

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 85 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Osuji (Dk. 66 Kadir Kaan Yurdakul), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Ramirez), Fofana (Dk. 85 Ensar Akgün), Minchev (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 75 Özgür Aktaş), Mahmut Tekdemir, Halil Pehlivan (Dk. 66 Schulz), Dalcio, Osman Çelik (Dk. 46 Emre Gültekin), Rotariu, Owusu, Cephas (Dk. 66 Bajic), Laura (Dk. 75 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 28 Minchev, Dk. 45 Bartu Göçmen (Manisa FK), Dk. 54 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 19 Osman Çelik, Dk. 77 Emre Gültekin, Dk. 82 Özgür Aktaş (MKE Ankaragücü), Dk. 23 Yusuf Talum, Dk. 23 Bartu Göçmen, Dk. 26 Cissokho (Manisa FK)

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