Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.



Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadelede Erzurumspor, 2 kırmızı kart gören rakibini 2-0 yendi

Erzurum temsilcisi, 34'te John Mary'nin kendi kalesine attığı gol ve 89'da Mikhail Rosheuvel'in golüyle 2-0 galip geldi.



Öte yandan Manisa FK'da 43. dakikada Muhammet Ensar Akgün ve 90+4. dakikada Sertan Taşkın kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 23'e yükseltti. Manisa FK da 23 puanda kaldı.



Gelecek hafta Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Manisa FK ise Tuzlaspor'a konuk olacak.



