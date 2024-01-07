Manisa'da Hakan Demir zaferle başladı

Pınar Karşıyaka'yı 91-87 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk maçına çıkan Başantrenör Hakan Demir, galibiyetle başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa'da Hakan Demir zaferle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 13:28
Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ilk maçına çıkan Başantrenör Hakan Demir, göreve zaferle başladı.

Geçen sezon sonunda Manisa ekibinden ayrılıp İran Milli Takımı'nın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon Ahmet Kandemir'in yerine yuyaya döndü.

"Bizim için önemli olan ivmeyi yukarı çekebilmekti. Çünkü takımın ivmesi düşmüştü" diyen Başantrenör Demir, "Maçı kaybedebilirdik, zira Karşıyaka bu sahada maç kaybetmeyen bir ekipti. Kaybetmiş olsaydık da oyuncularımı tebrik edip ivmenin yukarı döndüğünü düşünecektim. Ben Manisa'da olmaktan dolayı mutluyum. Onlar da mutlular. İnşallah sonuna kadar böyle gider" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery