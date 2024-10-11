Manisa Basket'e NBA'den takviye

Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda 2'de 2 yapıp grubunda lider başlayan Manisa Basket'in yeni yabancıları henüz sezon başında transferin gözdesi olurken, Ege temsilcisinde yönetim yine NBA'den takviye yaptı.

Manisa ekibi NBA'de bu yıla kadar 6 sezon boyunca Washington Wizards, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons ile 356 maça çıkan 25 yaşında, 2.01 boyundaki uzun forvet Troy Brown Jr. ile anlaştı.



Babası ve ablası da eski basketbolcu olan Troy Brown Jr., Lakers'ta NBA'in en ünlü yıldızlarından LeBron James ile takım arkadaşlığı yaptı. Brown, NBA'de 6.2 sayı, 3.6 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Manisa Basket'e sezon başında Toronto Raptors'tan gelen Freeman Liberty, iki maçta forma giydikten sonra Chicago Bulls ile sözleşme imzalamıştı. Şampiyonlar Ligi'ne sayı rekoru kırıp iki maç üst üste 30 sayının üzerine çıkan ilk isim olan Saben Lee ise Maccabi Tel Aviv yolunda.



