Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı

Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nın transferinde sona geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı
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30 Haziran 2021 20:57
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nun transferi için anlaşma sağladı.

Alman basınından Bild, Dortmund ile Manchester United'ın, 21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun transfer için anlaşma sağladığını duyurdu.

Manchester United'ın Jadon Sancho için Dortmund'da 85 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.

2017 yılında Manchester City altyapısından 8 milyon euro'ya Dortmund'a transfer olan Sancho, Almanya'da 133 maçta 46 gol atıp 62 asist yaparak göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.


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