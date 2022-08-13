İngiltere Premier Lig'de 2. hafta maçında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde ilk hafta sahasında Brighton'a kaybeden Manchester United, bu kez de deplasmanda Brentford'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.



Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu. Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.



Manchester United'da 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo maça ilk 11'de başladı ama takımının farklı mağlubiyetine engel olamadı.



Bu sonucun ardından teknik direktör Erik ten Hag'ı başta eski futbolcu Rio Ferdinand olmak üzere birçok isim sert şekilde eleştirdi. Sosyal medyada da Hollandalı teknik adam için öfke dolu yorumlar yapıldı.



Brentford'da milli futbolcu Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı. Bu galibiyetle Brentford puanını 4 yaptı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak. Brentford, Fulham'a konuk olacak.





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