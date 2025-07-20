20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
0-08'
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Manchester United, Gyökeres için devrede!

Manchester United, Arsenal'in gündeminde olan Viktor Gyökeres için Sporting CP'ye bonuslarla birlikte 70 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulundu. Sporting ve Manchester United, anlaşmaya çok yakın.

calendar 20 Temmuz 2025 14:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Gyökeres için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer döneminde sadece Matheus Cunha transferini gerçekleştiren Manchester United, yılın transfer çalımını atabilir.

A Bola'nın haberine göre; Manchester United, Arsenal'in gündeminde olan Viktor Gyökeres için devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar, bonuslarla birlikte 70 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle yarışa dahil oldu.

Transfer dönemi başından bu yana süren Arsenal görüşmeleri ise bu gelişmeyle birlikte riske girmiş durumda. İki kulüp, İsveçli forvetin bonservis bedeli konusunda hala kesin bir anlaşmaya varabilmiş değil. Gyökeres, Manchester United'ın ilgisine rağmen sadece Arsenal'de forma giymek istiyor.

Sporting Başkanı Frederico Varandas, Gyökeres için "60 milyon Euro artı 10 milyon Euro'ya bırakmayız" diyerek tavrını ortaya koymuştu.

Varandas, "Eğer Gyökeres'in gerçek piyasa değerini ödemek istemiyorlarsa, biz onunla üç yıl daha devam etmekten gayet memnunuz" ifadelerini kullandı.



27 yaşındaki forvet, 2023/24 sezonunun başında İngiliz ekibi Coventry'den 20 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olmuştu. 2027/28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Gyökeres'in serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro.

İsveçli golcü, geçen sezon 33 maçta attığı 39 golle Portekiz Ligi'nin gol kralı olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.