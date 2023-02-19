Manchester United, gizli gizli geliyor!

Manchester United, Rashford'ın 2 gol attığı maçta Leicester'ı 3-0 mağlup etti ve Arsenal ile aradaki farkı 5 puana indirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, gizli gizli geliyor!
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19 Şubat 2023 18:56
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 56. dakikalarda Marcus Rashford, 61. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

Rashford, bu sezon oynadığı 37 maçta 24 gol atıp 7 asiste ulaşmayı başardı.

Manchester United, bu galibiyetle birlikte puanını 49'a yükseltti ve zirvedeki Arsenal ile puan farkını 5'e indirdi. Leicester City ise 24 puanda kaldı.

MANU, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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