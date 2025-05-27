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Manchester United'dan Liam Delap hamlesi!

Elindeki forvetlerden memnun olmayan Manchester United, bu sezon Ipswich Town'da çıkış gösteren Liam Delap transferinde mutlu sona çok yakın.

calendar 27 Mayıs 2025 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Liam Delap hamlesi!
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Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, yönetimden gelecek sezon forvet takviyesi istedi. Bu yönde hareket eden Manchester yönetimi, Ipswich'de iyi bir çıkış yakalayan İngiliz forvet Liam Delap ile sorunu çözmek istiyor.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

ESPN'in haberine göre İngiliz devi oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun temsilcileri ile temasa geçildiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 40 maçta forma giyen İngiliz forvet, 12 gol ve 2 asist kaydetti.



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