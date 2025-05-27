Manchester United'dan Liam Delap hamlesi!

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, yönetimden gelecek sezon forvet takviyesi istedi. Bu yönde hareket eden Manchester yönetimi, Ipswich'de iyi bir çıkış yakalayan İngiliz forvet Liam Delap ile sorunu çözmek istiyor.



TRANSFER BİTMEYE YAKIN



ESPN'in haberine göre İngiliz devi oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun temsilcileri ile temasa geçildiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Bu sezon 40 maçta forma giyen İngiliz forvet, 12 gol ve 2 asist kaydetti.





