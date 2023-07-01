Manchester United'da, Hojlund sesleri

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek ve Premier Ligde de şampiyonluk yarışında olmak isteyen Manchester United transfer çalışmalarına başladı.



Manchester United forvet transferi için Atalanta'nın 20 yaşındaki santrforu Rasmus Hojlund'u kadrosuna katmak istiyor.



İLK TEKLİF REDDEDİLDİ



Corriere dello Sport'un haberine göre Manchester United genç Danimarkalı için Atalanta'ya 35 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Atalanta bu teklifi ytersiz buldu ve kabul etmedi.



Haberin devamındaysa Atalanta'nın, Rasmus Hojlund için bonuslar hariç en az 45 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Manchester United'ın henüz teklifi yükseltip yükseltmeyeceği hakkında bir bilgi olmadığı söylendi.



34 MAÇTA GÖREV ALDI



Atalanta formasıyla 34 resmi maçta görev alan Rasmus Hojlund bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 2 asist katkısında bulundu.





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