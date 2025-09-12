Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligde Manchester City ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
KALECİ TERCİHİ ALTAY BAYINDIR
Portekizli teknik adam, Senne Lammens transferine rağmen Manchester City derbisinde kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi.
Ruben Amorim, "Lammens için farklı bir lig ve farklı bir ülke. Forma için mücadele edecekleri açık. Altay, ilk 11'de başlayacak. Oynamaya hazır ve oynayacak." ifadelerini kullandı.
Milli file bekçisi Altay Bayındır, bundan önceki 3 Premier Lig maçında da Manchester United'ın kalesini korumuştu.
ADA'DA DERBİ TARİHİ
Manchester City ile Manchester United, 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.
KALECİ TERCİHİ ALTAY BAYINDIR
Portekizli teknik adam, Senne Lammens transferine rağmen Manchester City derbisinde kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi.
Ruben Amorim, "Lammens için farklı bir lig ve farklı bir ülke. Forma için mücadele edecekleri açık. Altay, ilk 11'de başlayacak. Oynamaya hazır ve oynayacak." ifadelerini kullandı.
Milli file bekçisi Altay Bayındır, bundan önceki 3 Premier Lig maçında da Manchester United'ın kalesini korumuştu.
ADA'DA DERBİ TARİHİ
Manchester City ile Manchester United, 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.