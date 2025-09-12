12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Manchester City ile oynayacakları derbide kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi.

12 Eylül 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester derbisinde kale Altay Bayındır'ın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ligde Manchester City ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

KALECİ TERCİHİ ALTAY BAYINDIR

Portekizli teknik adam, Senne Lammens transferine rağmen Manchester City derbisinde kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi.

Ruben Amorim, "Lammens için farklı bir lig ve farklı bir ülke. Forma için mücadele edecekleri açık. Altay, ilk 11'de başlayacak. Oynamaya hazır ve oynayacak." ifadelerini kullandı.


Milli file bekçisi Altay Bayındır, bundan önceki 3 Premier Lig maçında da Manchester United'ın kalesini korumuştu.

ADA'DA DERBİ TARİHİ

Manchester City ile Manchester United, 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
