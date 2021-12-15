Manchester City, Leeds United'ı 7-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United'ı konuk etti.



Ettihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 7-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.



Mücadelde Manchester City 8. dakikada Foden ile gol perdesini açarken 13'te Grealish, 32'de De Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Guardiola'nın öğrencileri 49'da Mahrez, 62'de bir kez daha De Bruyne, 74'te Stones ve 78'de Nathan Ake'in golleriyle skoru 7-0 yaptı ve haftayı görkemli bir galibiyetle tamamladı.



Bu sonucun ardından Mancheste City, Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini aldı ve Liverpool'un önünde 41 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Leeds United ise 16 puanda kaldı.





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