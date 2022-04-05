Manchester City, evinde Atletico Madrid'i mağlup etti

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı.



Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı ve rövanş için avantajlı skoru elde eden taraf oldu.



İlk yarıda iki takım da karşılıklı üstünlük kurmaya çalışırken fazla pozisyon zenginliği yaşanmadı. Atletico Madrid'in alışılmış savunma ağırlıklı oyunu iki takıma da ilk yarıda gol getirmedi.



İkinci yarıda Atletico Madrid kalesini 25 dakika korumayı başarırken 68'de Manchester City'nin yaptığı 3 oyuncu değişikliği Atletico'nun kilidini açmayı başardı. Foden'in asistinde kaptan De Bruyne, kaleci Oblak'ı avlayarak takımını öne geçirmeyi başardı. Kalan dakikalarda City, topa olan hakimiyetini artırsa da başka gol olmadı ve mücadele 1-0'lık İngiliz temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın rövanşı 13 Nisan Çarşamba günü Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak.





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