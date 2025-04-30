Manchester City'de Rodri, geri döndü!

Manchester City'de uzun süreli sakatlığı atlatan Rodri, çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de Rodri, geri döndü!
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30 Nisan 2025 19:44
Manchester City'de uzun süreli sakatlık yaşayan Rodri, ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eylül ayından beri takımdan uzak olan İspanyol futbolcu, sakatlığını atlattı ve çalışmalara başladı.

RODRI'YE NE OLMUŞTU?

Rodri, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'nin Arsenal ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşamıştı.

Maçın 16. dakikasında sakatlanan ve sahada tedavi gördükten sonra 21. dakikada oyundan çıkan Rodri'nin yerine Kovacic dahil olmuştu.

BU SEZON 3 MAÇ

28 yaşındaki oyuncu bu sezon takımı ile biri Şampiyonlar Ligi, ikisi Premier League olmak üzere üç maça çıkmıştı.

 

 

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