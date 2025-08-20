20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
4-067'
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-068'
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-167'
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-070'
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-068'

Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!

Manchester City futbolcusu İlkay Gündoğan'ın, transfer sezonunun ilerleyen günlerinde takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

calendar 20 Ağustos 2025 22:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.

Sky DE'nin haberine göre, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiliz devinden ayrılabileceği aktarıldı. Haberde, Gündoğan'ın transfer döneminin son günlerine kadar takip edilmesi gereken isimlerden biri olduğunun altı çizildi.

Deneyimli orta saha oyuncusuna dünyanın birçok kulübünden ilgi olduğu belirtildi.

Öte yandan İlkay Gündoğan ile Galatasaray da ilgileniyor. 

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.