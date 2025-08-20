Manchester City'de ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan!

Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.



Sky DE'nin haberine göre, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiliz devinden ayrılabileceği aktarıldı. Haberde, Gündoğan'ın transfer döneminin son günlerine kadar takip edilmesi gereken isimlerden biri olduğunun altı çizildi.



Deneyimli orta saha oyuncusuna dünyanın birçok kulübünden ilgi olduğu belirtildi.



Öte yandan İlkay Gündoğan ile Galatasaray da ilgileniyor.



Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.



