Manchester City'de Akanji, Ederson ve İlkay kararı

Premier Lig'in 3. haftasında Brighton deplasmanına konuk olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Akanji, Ederson ve İlkay Gündoğan'ı yedek bıraktı.

Her üç oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin de Ederson için girişimleri var.

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Tottenham'a kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu kez galibiyetle moral bulmak istiyor.

EDERSON VE GÜNDOĞAN YEDEK BAŞLIYOR

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'lerde dikkat çeken isimler arasında kaleci Ederson ve orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan yer aldı. Her iki futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Manchester City'de sezonun ilk iki haftasında kaleyi genç kaleci James Trafford korumuştu. İlkay Gündoğan ise henüz Premier Lig'de bu sezon forma şansı bulamadı. Takımdaki geleceği belirsiz olan Manuel Akanji de Brighton maçında yedek soyundu.

GALATASARAY TAKİPTE

Premier Lig'de yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Galatasaray cephesinin radarında olan üç isim de dikkat çekiyor: Ederson ve İlkay Gündoğan.

Her üç oyuncunun da takımlarındaki rolü tartışma konusu olurken, Galatasaray yönetiminin özellikle Ederson için temaslarını hızlandırdığı biliniyor.