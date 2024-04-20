İngiltere FA CUP yarı final maçında Manchester City ile Chelsea tur için karşı karşılaşacak.Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele 19.15'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele'den naklen yayınlanacak.Ortega, Walker, Stones, Akanji, Ake, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez.Petrovic, Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Caicedo, Enzo, Madueke, Gallagher, Palmer, Jackson.Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Pep Guardiola'nın öğrencileri, kupada ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak için sahaya çıkacak.Chelsea'de Reece James, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Wesley Fofana, Robert Sanchez ve Romeo Lavia sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.