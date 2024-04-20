İngiltere FA CUP yarı final maçında Manchester City ile Chelsea tur için karşı karşılaşacak.
Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele 19.15'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak.
11'LER
Manchester City XI: Ortega, Walker, Stones, Akanji, Ake, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez.
Chelsea XI: Petrovic, Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Caicedo, Enzo, Madueke, Gallagher, Palmer, Jackson.
BİLYONER'DE CANLI OYNA, CANLI İZLE! TIKLA!
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Pep Guardiola'nın öğrencileri, kupada ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak için sahaya çıkacak.
BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN MAÇ TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Chelsea'de Reece James, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Wesley Fofana, Robert Sanchez ve Romeo Lavia sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele 19.15'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak.
11'LER
Manchester City XI: Ortega, Walker, Stones, Akanji, Ake, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez.
Chelsea XI: Petrovic, Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella, Caicedo, Enzo, Madueke, Gallagher, Palmer, Jackson.
BİLYONER'DE CANLI OYNA, CANLI İZLE! TIKLA!
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Pep Guardiola'nın öğrencileri, kupada ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak için sahaya çıkacak.
BİLYONER'İN YAPAY ZEKA YAZARI BAHİSTA'NIN MAÇ TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Chelsea'de Reece James, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Wesley Fofana, Robert Sanchez ve Romeo Lavia sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
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