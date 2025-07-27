Malwina Smarzek: 'Evimde gibi hissedeceğim!'

Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Agnieszka Korneluk, Martyna Lukasik ve Malwina Smarzek, Milletler Ligi'nde (VNL) üst üste üç kez bronz madalya kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Smarzek, Lukasik ve Korneluk, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki üçüncülük maçında Polonya'nın Japonya'yı 3-1 yendiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Maçın zorlu geçtiğini ancak beklediklerinden iyi bir mücadele olduğunu belirten Smarzek,diye konuştu.Gelecek sezon Kuzeyboru'da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getiren 29 yaşındaki voleybolcu,değerlendirmesinde bulundu.Japonya'ya karşı oynanan her maçın zorlu olduğunu anlatan Korneluk deşeklinde görüş belirtti.Deneyimli orta oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe Medicana'da oynamak için sabırsızlandığını ve güzel bir sezon geçirmeyi umduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.Üçüncülük maçında Japonya'ya karşı sabırlı oynamaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Lukasik ise şöyle konuştu:Genç smaçör, gelecek sezon Galatasaray Daikin'de oynayacak olmanın kendisi için yeni bir deneyim olacağını kaydederek takımla ve Türk taraftarlarla tanışmak için sabırsızlandığını belirtti.