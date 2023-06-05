Denver Nuggets koçu Michael Malone, ekibinin NBA Finalleri serisini 1-1 eşitlemeyi başaran Miami Heat'e karşı gösterdiği kötü performansı eleştirdi.



Malone, Heat'in 111-108'lik skorla galibiyete ulaşarak Final serisini 1-1 eşitlemeyi başardığı 2. maçta takımının gösterdiği çabaya yönelik hayal kırıklığını şu şekilde dile getirdi:



"Çabadan bahsedelim. Yani NBA Finallerine gelmişiz ve hala efordan bahsediyoruz. Bu benim için büyük bir endişedir. Muhtemelen 1. maçta iyi oynamadığımızı söylediğimde öylesine bir hikaye uydurduğumu falan sanmıştınız. Ama bu maçta da iyi oynamadık. Aramızda şut sokamadığı için kendine üzülen ve canı istediğinde efor gösterebileceğini düşünen adamlarımız vardı.



Playofflarda veya normal sezonda değiliz, NBA Finallerindeyiz. Ve bu benim için cidden kafa karıştırıcı ve hayal kırıklığı yaratan bir durum.



Eğer bir sonraki maçta serinin kontrolünü yeniden ele geçirip iç saha avantajını geri almak gibi bir niyetimiz varsa, Miami'ye karşı bu gecenin aksine daha çok efor gösterip disiplinli olmamız gerekiyor."



Nuggets ekibinin efor eksikliği, Heat'e karşı ilk çeyreğin başlarında 11 sayı fark yediğinde kendini belli etmişti. Maçın ilerki noktalarında 15 sayılık bir fark yakalayıp işleri tersine çevirebilmiş olsalar da, Miami dördüncü çeyrekte 36 sayı bularak maçın kontrolünü ele geçirmiş ve galip gelmeyi başarmıştı.





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