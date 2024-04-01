Malik Monk en az 4-6 hafta yok

Sacramento Kings guardı Malik Monk'un sağ iç yan bağ burkulması sebebiyle dört ila altı hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Malik Monk en az 4-6 hafta yok
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01 Nisan 2024 11:59
Son güncelleme 01 Nisan 2024 12:16
Sacramento Kings guardı Malik Monk'un sağ iç yan bağ burkulması sebebiyle dört ila altı hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Monk, geçtiğimiz Cuma günü Kings'in evinde 107-103 mağlup olduğu maçta potaya doğru giden Dallas Mavericks'in guardı Luka Dončić'i savunurken sakatlanmıştı.

Yılın Altıncı Adamı ödülünün en büyük adayı konumunda olan Monk, bu sezon maç başına 15,4 sayı ve 5,1 asist ortalamalarıyla ligin en iyi yedek oyuncusu konumunda.

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