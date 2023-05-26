Malcom: ''PSG'den teklif geldi''

Rusya ligi ekibi Zenit forması giyen Brezilyalı golcü Malcom transfer söylentilerine yanıt verdi.



Fransız basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, PSG'nin kendisiyle transferi için görüştüğünü söyledi.



Malcom, ''PSG'den ilgi vardı. Görüşmeler maalesef sonuçlanmadı. Ama ben çalışmaya devam edeceğim. Görüşmeler devam edebilir, bilemiyorum. Geleceğim menajerimin işi. Ben sadece futbola odaklanıyorum.'' dedi.



Mbappe ile oynamak ister misin soruna cevap veren Brezilyalı oyuncu, ''Mbappe-Malcom ikilisi mi? Tabii ki harika olurdu.'' ifadelerini kullandı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Zenit performansıyla bu sezon 33 maça çıkan golcü oyuncu 26 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.



Malcom daha önce Corinthians, Bordeaux ve Barcelona formaları da giymişti.