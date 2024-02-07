Mainz sahasında 1 puana razı oldu

Bundesliga karşılaşmasında Mainz ağırladığı Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mainz sahasında 1 puana razı oldu
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07 Şubat 2024 23:06
Bundesliga'nın 18. hafta erteleme karşılaşmasında Mainz konuk ettiği Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Mainz'ın golünü 45+8. dakikada Jonathan Burkardt, Union Berlin'in golünü 45+13'te Robin Gosens kaydetti.

Mainz bu beraberlikle puanını 11'e çıkarırken, Union Berlin'de 17 puana yükseldi.

Mainz bir sonraki karşılaşmasında Stuttgart deplasmanına giderken, Union Berlin sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

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