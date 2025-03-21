Macaristan-Türkiye maçına Alman hakem

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off ikinci maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Macaristan-Türkiye maçına Alman hakem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2025 16:26
Son güncelleme 21 Mart 2025 16:36
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı rövanş karşılaşmasını  Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

UEFA'nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, Puskas Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak.

Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer ise AVAR olarak görev alacak.

Felix Zwayer, daha önce A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Portekiz ile oynadığı maçı yönetmişti. Ay-Yıldızlılar, o karşılaşmada 3-0 mağlup olmuştu.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery