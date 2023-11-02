MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 74-68 Bayern Münih

THY EuroLeague'in 6. hafta maçında Kızılyıldız ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 74-68'lik skorla kazanmayı başardı.
Kızılyıldız'da Milos Teodosic, 16 sayı, 11 asistle double-double yaptı. Bayern Münih'te Carsen Edwars'ın 16 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız galibiyet sayısını 2'ye yükselterek Bayern Münih'i yakaladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Kızılyıldız'da Milos Teodosic, 16 sayı, 11 asistle double-double yaptı. Bayern Münih'te Carsen Edwars'ın 16 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız galibiyet sayısını 2'ye yükselterek Bayern Münih'i yakaladı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ