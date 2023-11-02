MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 74-68 Bayern Münih

THY EuroLeague'in 6. hafta maçında Kızılyıldız, Bayern Münih'i Milos Teodosic'in yıldızlaştığı maçta 74-68 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Kızılyıldız 74-68 Bayern Münih
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02 Kasım 2023 23:33
Son güncelleme 02 Kasım 2023 23:39
THY EuroLeague'in 6. hafta maçında Kızılyıldız ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 74-68'lik skorla kazanmayı başardı.

Kızılyıldız'da Milos Teodosic, 16 sayı, 11 asistle double-double yaptı. Bayern Münih'te Carsen Edwars'ın 16 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız galibiyet sayısını 2'ye yükselterek Bayern Münih'i yakaladı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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