Lyon'dan Maccabi Tel Aviv'e farklı tarife

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransa temsilcisi Lyon deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu.
TSC Arena'da oynanan maçı konuk ekip 6-0 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri Corentin Tolisso (3), Abner Vinícius, Adam Karabec ve penaltıdan Moussa Niakhate attı. Maccabi Tel Aviv'de eski Antalyasporlu Sagiv Jehezkel kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Lyon 12 puana yükselirken, Maccabi Tel Aviv 1 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin sonraki maçında Lyon sahasında Hollanda temsilcisi Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Maccabi Tel Aviv ise Almanya temsilcisi Stuttgar'a konuk olacak.