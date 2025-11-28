27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Lyon'dan Maccabi Tel Aviv'e farklı tarife

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Lyon, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 6-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Lyon'da Corentin Tolisso hat-trick yaptı, Sagiv Jehezkel ise kırmızı kart gördü.

calendar 28 Kasım 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fransa temsilcisi Lyon deplasmanda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu.
 
TSC Arena'da oynanan maçı konuk ekip 6-0 kazandı.
 
Lyon'a galibiyeti getiren golleri Corentin Tolisso (3), Abner Vinícius, Adam Karabec ve penaltıdan Moussa Niakhate attı. Maccabi Tel Aviv'de eski Antalyasporlu Sagiv Jehezkel kırmızı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte Lyon 12 puana yükselirken, Maccabi Tel Aviv 1 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin sonraki maçında Lyon sahasında Hollanda temsilcisi Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Maccabi Tel Aviv ise Almanya temsilcisi Stuttgar'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
