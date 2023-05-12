Inter'de kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku'nun geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.



Habere göre; Romelu Lukaku, Chelsea'nin başına geçecek olan yeni teknik adam ile geleceği için bir görüşme gerçekleştirecek.



Belçikalı oyuncuyu satın alma niyetinde olmayan Inter'in sezon sonunda herhangi bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.



Oyuncu İtalya'da kalmak istese de Chelsea'nin yeni teknik direktörü ile görüşerek geleceği için net kararı verecek.



Chelsea'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Mauricio Pochettino'nun oyuncuyla ilgili ne karar vereceğinin de bilinmediği ifade edildi.



29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 30 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.



