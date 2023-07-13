Luis Nani, Süper Lig'e geri döndü!

Adana Demirspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luis Nani, Süper Lig'e geri döndü!
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13 Temmuz 2023 21:36
Adana Demirspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

LUIS NANI KİMDİR?

36 yaşındaki Luis Nani, Türkiye'de daha önce bir sezon Fenerbahçe forması da giymişti.

Sporting, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlanda, Venezia gibi takımlarda oynayan Portekizli futbolcu son olarak Melbourne forması giymişti.

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