15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Lucas Torreira, Süper Lig'de 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'de 100. kez sahaya çıktı.

Lucas Torreira, Süper Lig'de 100. maçına çıktı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ise Süper Lig'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

100. MAÇ

Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada ilk 11'de görev alan tecrübeli orta saha, ligdeki 100. maçına çıktı.

6 GOL, 9 ASİST

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 99 Süper Lig maçında 6 gol, 9 asistlik katkı sağladı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
