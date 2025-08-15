Lucas Torreira, Süper Lig'de 100. maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ise Süper Lig'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
100. MAÇ
Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada ilk 11'de görev alan tecrübeli orta saha, ligdeki 100. maçına çıktı.
6 GOL, 9 ASİST
29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 99 Süper Lig maçında 6 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ise Süper Lig'de önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
100. MAÇ
Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada ilk 11'de görev alan tecrübeli orta saha, ligdeki 100. maçına çıktı.
6 GOL, 9 ASİST
29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 99 Süper Lig maçında 6 gol, 9 asistlik katkı sağladı.