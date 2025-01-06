. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Başkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki yorumları sonrası paylaşımlarda bulundu.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşımı Instagram hesabında paylaşan Lucas Torreira, daha sonra ise bu sezon Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı golün videosunu paylaştı.Torreira'nın bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisini gördü.Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira hakkındaki açıklamaları hakkında bir açıklama yaptı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı,