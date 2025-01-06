Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Başkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki yorumları sonrası paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşımı Instagram hesabında paylaşan Lucas Torreira, daha sonra ise bu sezon Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı golün videosunu paylaştı.
Torreira'nın bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisini gördü.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira hakkındaki açıklamaları hakkında bir açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir. Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir." ifadeleri kullanıldı.
ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti." sözlerini sarf etti.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşımı Instagram hesabında paylaşan Lucas Torreira, daha sonra ise bu sezon Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı golün videosunu paylaştı.
Torreira'nın bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisini gördü.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Acun Ilıcalı'nın Lucas Torreira hakkındaki açıklamaları hakkında bir açıklama yaptı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir. Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir." ifadeleri kullanıldı.
ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan futbolcuyu görüyoruz. Bütün dünyada bu sarı kart ama veremiyor. Bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Seni alkışlayan futbolcuya sarı kart veremezsen, son adamı düşürene vermezsen nasıl olacak? Gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti." sözlerini sarf etti.