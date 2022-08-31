Londra derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında iki Londra ekibi West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi.



Londra Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve taraflar birer puana razı oldu.



West Ham'ın büyük bir taraftara desteği altında oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Thilo Kehrer'in ters vuruşu ağlarla buluştu ve Tottenham ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıya hızlı başlayan West Ham, 55'te Soucek ile eşitliği yakaladı. Topun hakimi olan ve rakip kalede daha etkili olan Tottenham öne geçecek golü kaydedemeyince mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla Tottenham puanını 11'e, West Ham ise 4'e çıkardı.





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