Liverpool, 'yalnız yürümediği' yolculuğunda 131 yaşında

Futbol tarihinde 130 yıldır "yalnız yürümeyen" İngiliz ekibi Liverpool, kuruluş yıl dönümünü kutluyor.Anfield'ın sahibi İngiliz iş insanı John Houlding'in kira ve sahada içecek satışıyla ilgili tartışmaların ardından Everton'ın kendi yoluna gitmesi üzerine 1892 yılında kurduğu Liverpool, 1,5 asra yaklaşan tarihindeki büyük başarılar, unutulmaz trajediler, kupalarla dolu müzesi ve tüyleri diken diken eden "Asla yalnız yürümeyeceksin" marşıyla dünya futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor.2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in orduları tarafından ağır bir şekilde bombalanan ve harabeye dönen şehir, savaş sonrasındaki ilk lig organizasyonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.42 haftalık maratonun ardından Manchester United'ın bir puan önünde ligi zirvede kapatan Liverpool, 5. şampiyonluğunu elde etti.Liverpool'un efsane teknik direktörlerinden Bill Shankly, 1964 yılında kulübün görsel imajını değiştiren bir işe imza attı.Kırmızı forma, beyaz şortların yerine tamamen kırmızı giyinme fikrinin mimarı Shankly, bunu futbolcusu Ron Yeats'in üzerinde denedikten sonra, "Bundan sonra böyle oynayacağız" diyerek formanın rengini değiştirdi.Liverpool taraftarlarının maçları daha rahat izleyebilmesi için Walton Breck yolu üzerine oluşturulan topraktan tümsek, 1906 yılından itibaren dünyanın en ünlü tribünlerinden biri haline geldi.İngiltere'nin taraf olduğu Boer Savaşı'nda, çoğu Liverpool kentinden giden İngiliz askerlerinin "Spion Kop" adı verilen tepedeki başarısından adını alan tribün, yüz yılı aşkın bir süredir takımlarına verdiği destekle rakiplerinin gözünü korkutmaya devam ediyor.Kupa zaferleriyle 1970'ler ve 1980'lerin başına damga vuran Liverpool, Heysel ve Hillsborough'da 4 yıl arayla yaşanan tribün facialarıyla sarsıldı.1984-85 sezonunda, o zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Liverpool ile karşılaşan Juventus, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Heysel Stadı'nda oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.Liverpool taraftarının tribünde kendine ayrılan bölümün tel örgülerini aşarak izdihama yol açmasının ardından çoğu Juventus taraftarı 39 kişi hayatını kaybetti, 600'ün üzerinde taraftar yaralandı. Trajedinin ardından UEFA, İngiliz kulüplerini 5 yıl Avrupa kupalarından men etti.Bu olaydan 4 yıl sonra, 15 Nisan 1989 tarihinde Liverpool ile Nottingham Forest arasında Sheffield'daki Hillsborough Stadı'nda oynanan Federasyon (FA) Kupası yarı final maçında bir başka facia yaşandı.Polisin stat kapılarını açması nedeniyle tribünde çıkan kargaşada, 96 Liverpool taraftarı ezilerek hayatını kaybetti.Liverpool, 19 kezle İngiltere'nin en üst düzey liginde Manchester United'ın (20) ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takım.İlk şampiyonluğunu 1900-01 sezonunda kazanan "Kırmızılar", son şampiyonluğuna ise 30 yıl gibi uzun bir bekleyişin ardından 2019-20 sezonunda Alman teknik adam Jurgen Klopp ile ulaştı.İngiltere Federasyon Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Liverpool, Lig Kupası'nda ise 9 şampiyonluk yaşadı.Liverpool, 2004-05 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde turnuvanın unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza attı.İtalyan temsilcisi Milan karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool, ikinci yarıda attığı gollerle maçı uzatmalara götürürken, rakibini penaltı atışlarıyla 3-2 mağlup ederek sporseverlere futbol şöleni yaşattı.Liverpool, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84 ve 2018-19 sezonlarında da Avrupa futbolunun en büyüğü olmayı başardı.Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez mutlu sona ulaşan "Kırmızılar"ın müzesinde 3 UEFA Kupası, 4 UEFA Süper Kupa, 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.