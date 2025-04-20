Liverpool'un şampiyonluğuna 1 kaldı

Liverpool, Leicester deplasmanında 1-0 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etmesine 1 maç kaldı. Leicester ise bitime 5 hafta kala küme düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'un şampiyonluğuna 1 kaldı
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20 Nisan 2025 20:17
Son güncelleme 20 Nisan 2025 20:24
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 79'a yükselten ve en yakın takipçisi Arsenal ile puan farkını 13'e çıkaran Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı sahasında yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Leicester ise 18 puanda kaldı ve Premier Lig'den düştü. Leicester, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak.

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