25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
3-071'
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Liverpool, Ngumoha, ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Liverpool, akademisinde parlayan 17 yaşındaki Rio Ngumoha ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Genç oyuncu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

calendar 25 Eylül 2025 17:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: liverpoolfc.com
Premier Lig devi Liverpool, genç yetenek Rio Ngumoha'nın ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını resmi olarak duyurdu.
 
Kulübün akademisinde dikkat çeken performansıyla öne çıkan 17 yaşındaki oyuncu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
 
Ngumoha, Liverpool altyapısına geçtiğimiz yaz Chelsea'den transfer edilmişti. Kısa sürede teknik heyetin beğenisini kazanan genç futbolcu, kulüp tarafından uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.
 
Liverpool kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Rio Ngumoha'nın profesyonel sözleşmesini imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
