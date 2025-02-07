Liverpool, Lig Kupası'nda finale yükseldi!

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Liverpool, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı sahasında 4-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Lig Kupası'nda finale yükseldi!
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07 Şubat 2025 00:57
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Liverpool, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Liverpool, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Tottenham'ı 4-0 yendi.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cody Gakpo, 51. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 75. dakikada Dominik Szoboszlai ve 80. dakikada Van Dijk attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 16 Mart Pazar günü oynanacak.

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