26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Liverpool'dan alkışlanacak hareket

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'nın ardından Liverpool, oyuncunun sözleşmesinde yer alan tüm hak edişleri ailesine ödedi.

26 Eylül 2025 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan alkışlanacak hareket
Liverpool, geçtiğimiz aylarda oyuncusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takdire şayan bir harekete imza attı.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Alev alan araçta sıkışarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki futbolcunun yası hala tutulurken, kulübü Liverpool, Jota'nın ailesine bir jest yaptı.


TÜM HAKLARI, AİLESİNE ÖDENDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kulübün Jota'nın ailesine oyuncunun kontratını yer alan tutar kadar ödeme yaptığını açıkladı.

Slot, şunları söyledi:

"Diogo Jota'nın vefatının ardından sözleşmesinde bulunan hak edişlerin tamamı kulüp tarafından ailesine ödendi." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
