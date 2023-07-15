Livakovic, taraftarına veda etti!

Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb taraftarına veda etti.

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Livakovic, taraftarına veda etti!
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15 Temmuz 2023 23:35
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 23:39
Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Dominik Livakovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Hırvat kaleci taraftarına veda etti.

Hajduk'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo Zagrep'te Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftara el salladı.

Livakovic'in bu hareketi oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı. 

 
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