Livakovic, taraftarına veda etti!

Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Dominik Livakovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Hırvat kaleci taraftarına veda etti.
Hajduk'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo Zagrep'te Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftara el salladı.
Livakovic'in bu hareketi oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı.
Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Hırvat kaleci taraftarına veda etti.
Hajduk'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo Zagrep'te Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftara el salladı.
Livakovic'in bu hareketi oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı.